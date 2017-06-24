Oyuncular bayıldı
Kopya idman
CİMBOM geçtiğimiz sezonu 4. tamamladığı için bu yıl erken top başı yapmıştı. 13 Temmuz'da Östersunds ile sezonun ilk resmi maçına çıkacak olan Aslan'da idmanlar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör İgor Tudor ilginç bir antrenman programı uyguluyor. Hırvat hoca son idmanlarda 10'a 10 top kapma, 11'e 11 dar alanda çift kale maç yaptırdı. Böylece takımın tek vücut şekilde hareket etmesini sağlıyor.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:43
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Visca'da sona gelindi
Toplam 16
Yorum
başkan artık akıllan küçük takımın büyük oyuncusunu alınca hüsrana uğruyoruz. büyük takımın vasat oyuncusu bize daha faydalı oluyor. bırak artık ali koç geçsin
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Belhanda G.Saray'da
Toplam 21
Yorum
Ferhat Ya siz hastamisiniz ya9 mil euro mu? Ulan Riva Florya bunlar icin mi satildi ya. Anlasilan 3-4 seneye kalmas Tamamiyle batacayiz elde sifir
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Bacca'da öncelik F.Bahçe'de
Toplam 1
Yorum
SarıKanary Belhanda'yı aldık arkadaşlar GS'a transfer çalımı attık. Belhanda febede
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