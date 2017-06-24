 Oyuncular bayıldı – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Oyuncular bayıldı

    Oyuncular bayıldı
    İgor Tudor geçtiğimiz günlerde "Geçen sezon normal antrenmanlarımın sadece yüzde 60'ını yaptırdım" demişti. Hırvat çalıştırıcı bu sezona ise dizginleri elinde sıkı sıkı tutarak başladı. Sezonu erken açan futbolcular, havaların da iyice ısınmasıyla idmanlarda bir hayli zorlanıyor.

    Kopya idman
    CİMBOM geçtiğimiz sezonu 4. tamamladığı için bu yıl erken top başı yapmıştı. 13 Temmuz'da Östersunds ile sezonun ilk resmi maçına çıkacak olan Aslan'da idmanlar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör İgor Tudor ilginç bir antrenman programı uyguluyor. Hırvat hoca son idmanlarda 10'a 10 top kapma, 11'e 11 dar alanda çift kale maç yaptırdı. Böylece takımın tek vücut şekilde hareket etmesini sağlıyor.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:43
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