 Maicon cepte – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    cepte

    Maicon cepte

    Sambacı: Son detayları görüşüyoruz Sao Paulo Kulübü: Teklifi kabul ettik

    Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı stoper Maicon'un uçakla İstanbul'a değil menajeriyle bir araya gelmek üzere Sao Paulo'dan Rio'ya gittiği ortaya çıktı. Rio'da Carlos Leite ile buluşan 28 yaşındaki futbolcu, "Menajerimle sözleşmedeki son detayları ayarlıyoruz" mesajını paylaştı. Masadaki evraklar dikkat çekerken, Brezilya basını transferin sağlık kontrolüne kaldığını, 'un hafta başında Türkiye'ye gideceğini duyurdu.

    YARISI TAKSİTLE
    Cimbom'un bu transfer için Sao Paulo'ya yarısı peşin 7+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Sao Paulo Futbol Direktörü Vinicius Pinotti de G.Saray'ın teklifini kabul ettiklerini açıkladı.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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