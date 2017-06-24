 Kunter, Eurocup toplantısına katıldı – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Kunter, Eurocup toplantısına katıldı

    Kunter, Eurocup toplantısına katıldı
    Galatasaray Odeabank'ta Ergin Ataman'ın yerine gelen yeni koç Erman Kunter, Eurocup toplantısına katıldı. Deneyimli çalıştırıcı burada Bayern Münih'in koçu Sasa Djordjevic'le koyu bir sohbet gerçekleştirdi. Kunter "Daha önce bu kupayı kazandık. Bu yıl da müzemize götürmek isteriz" dedi
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:08
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