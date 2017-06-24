 Kenny Tete zam istiyor – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Kenny zam istiyor

    Kenny Tete zam istiyor
    Ajax'lı sağ bek Kenny , 1.5 milyon euro'luk teklifi beğenmeyince bekleme odasına alındı. Ajax'ın da bonservis için önerilen 2.5 milyon euro'yu düşük bulduğu, yönetimin bu nedenle Tete işini zamana bırakmaya karar verdiği ifade edildi. Alternatif sağ bekler için araştırmalar da başladı.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:47
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