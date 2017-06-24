 Jovetic ve Remy yedekte!.. – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    ve yedekte!..

    Jovetic ve Remy yedekte!..
    MENAJERLER, İnter'de forma şansı bulamayan Stevan Jovetic'i önerdi. Geçen sezon Sevilla'da kiralık olan 27 yaşındaki Karadağlı santrfor 21 maçta 6 gol attı. Chelsea'li Loic de yedek listede. Bu iki oyuncunun da durumları Gomis'e bağlı.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:46
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