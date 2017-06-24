 "Hep G.Saraylı kaldım" – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    "Hep G.Saraylı kaldım"

    "Hep G.Saraylı kaldım"

    , futbolculuk döneminde 3-5 misli teklifler almasına rağmen Galatasaray için hep boş kağıda imza attığını ifade etti. Deneyimli hoca kariyerini Cimbom’a borçlu olduğunu söyledi

    Galatasaray Tarihi ve Galatasaray Efsanelerinin 13. bölümüne Türkiye Futbol Direktörü konuk oldu. Federasyonun Pembe Köşk binasındaki gerçekleştirilen çekimlerde Terim, Galatasaray sevgisini anlattı. Deneyimli çalıştırıcı "Ben hep Galatasaraylı kaldım. Galatasaray'dan başka yerde oynamadım. 3-5 misli teklifler vardı ama ben hep boş kağıda imza attım" dedi.

    'ALP YALMAZ BANA KIZDI'
    Fatih Terim o günlerde yaşadığı bir anıyı da paylaştı: "74'te son transferimde bir hiddetle Hasnun Galip'teki meşhur odaya girdim. 'Allah aşkına bana 1 lira verin ama imzamın karşılığındaki o duyguyu hiç yaşayamadım' dedim. Alp Yalman 'Eski köye yeni adet getirme kaptan, at imzayı hemen' dedi. Attım imzayı. 'Özür dileriz, yanlış bir şey söylemişiz' dedik ve çıktık"

    'BÜYÜK OYUNCUYDUM'
    "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biriyim. Bizim dönemimizde çok yetenekli oyuncular vardı. Şimdi o kadar yetenekte futbolcu olmadığını söyleyebilirim. Ama biz Milli Takım olarak o dönemlerde hiçbir şey yapamadık"

    'TEK İDOLÜM BABAM'
    "Benim idol aramama gerek yok. Babam benim idolümdür. Bir ayağı engelli olmasına rağmen çok şey başardı. O devirde bir ayağınız mağdur olacak ama ailenizi hiçbir akrabaya muhtaç olmadan geçindireceksiniz. Büyük bir iştir bu"
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:49
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