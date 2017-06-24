"Hep G.Saraylı kaldım"
Fatih Terim, futbolculuk döneminde 3-5 misli teklifler almasına rağmen Galatasaray için hep boş kağıda imza attığını ifade etti. Deneyimli hoca kariyerini Cimbom’a borçlu olduğunu söyledi
'ALP YALMAZ BANA KIZDI'
Fatih Terim o günlerde yaşadığı bir anıyı da paylaştı: "74'te son transferimde bir hiddetle Hasnun Galip'teki meşhur odaya girdim. 'Allah aşkına bana 1 lira verin ama imzamın karşılığındaki o duyguyu hiç yaşayamadım' dedim. Alp Yalman 'Eski köye yeni adet getirme kaptan, at imzayı hemen' dedi. Attım imzayı. 'Özür dileriz, yanlış bir şey söylemişiz' dedik ve çıktık"
'BÜYÜK OYUNCUYDUM'
"Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biriyim. Bizim dönemimizde çok yetenekli oyuncular vardı. Şimdi o kadar yetenekte futbolcu olmadığını söyleyebilirim. Ama biz Milli Takım olarak o dönemlerde hiçbir şey yapamadık"
'TEK İDOLÜM BABAM'
"Benim idol aramama gerek yok. Babam benim idolümdür. Bir ayağı engelli olmasına rağmen çok şey başardı. O devirde bir ayağınız mağdur olacak ama ailenizi hiçbir akrabaya muhtaç olmadan geçindireceksiniz. Büyük bir iştir bu"
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:49
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Visca'da sona gelindi
Toplam 16
Yorum
başkan artık akıllan küçük takımın büyük oyuncusunu alınca hüsrana uğruyoruz. büyük takımın vasat oyuncusu bize daha faydalı oluyor. bırak artık ali koç geçsin
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Belhanda G.Saray'da
Toplam 21
Yorum
Ferhat Ya siz hastamisiniz ya9 mil euro mu? Ulan Riva Florya bunlar icin mi satildi ya. Anlasilan 3-4 seneye kalmas Tamamiyle batacayiz elde sifir
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Bacca'da öncelik F.Bahçe'de
Toplam 1
Yorum
SarıKanary Belhanda'yı aldık arkadaşlar GS'a transfer çalımı attık. Belhanda febede
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