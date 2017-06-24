 Hakan ve Koray’ın ümitleri azalıyor – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Hakan ve Koray’ın ümitleri azalıyor

    Hakan ve Koray’ın ümitleri azalıyor
    Aslan stoper mevkiindeki şişkinliğiyle dikkat çekiyor. Acerbi veya Maicon Roque'nin transferi sonrası Semih Kaya, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, ve Koray Günter bu bölgenin diğer isimleri. İgor Tudor'un Hakan Balta ve Koray Günter'i takımda düşünmediği öğrenildi.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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