 Gomis, TFF’de – Fotomaç – 24 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Gomis, TFF’de

    Gomis, TFF’de

    'in sözleşmesi de hazırlandı. Mukaveleye kalp rahatsızlığı dikkate alınarak tek taraflı fesih maddesi konuldu.

    Yönetim, Fransız forvetle yapılan özel kontratı Futbol Federasyonu'na gönderdi. Onay geldiği anda Gomis, KAP'a bildirilecek. 3 yıllık anlaşmaya varılan Gomis, 3 milyon euro garanti ücret alacak. Swansea'ye ise 2.5 milyon euro ödenecek.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gomis, TFF’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.