Gomis, TFF’de

Bafetimbi Gomis'in sözleşmesi de hazırlandı. Mukaveleye kalp rahatsızlığı dikkate alınarak tek taraflı fesih maddesi konuldu.

Yönetim, Fransız forvetle yapılan özel kontratı Futbol Federasyonu'na gönderdi. Onay geldiği anda Gomis, KAP'a bildirilecek. 3 yıllık anlaşmaya varılan Gomis, 3 milyon euro garanti ücret alacak. Swansea'ye ise 2.5 milyon euro ödenecek.