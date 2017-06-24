Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor
Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir antrenman gerçekleştirdi.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:55
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Kazancı dünya yıldızları gibi!
Toplam 12
Yorum
fbli demekki yıldız değil adamlar bile bize şaşıyorlar 1 m edecek adamlara bu kadar para
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Joe Hart gelecek
Toplam 10
Yorum
Alp Adamın değeri 200 bin diyorsun ama transfermarkt verilerine göre bu aslan geldiği zaman 12m 2014 ortalarında 18m şuan ise 11m tırnağı olamaz
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Kocaman yakın takipte
Toplam 26
Yorum
FENERBAHÇEEEEMM İNŞALLAH DOUMBİA GELMEZ İÇİMDEN Bİ HİS İŞE YARAMAZ GİBİME GELİYOO.......
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