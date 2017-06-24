Ergin Ataman teşekkür etti
Galatasaray’ın eski Başantrenörü Ergin Ataman, sarı-kırmızılıların çok büyük bir camia olduğunu vurgulayarak, “Asla unutmayalım ki büyük hedefler büyük vizyonlarla yakalanır” dedi.
"10 gündür gelen mesajlar beni duygulandırdı"
Sarı-kırmızılı taraftarlardan gelen mesajlardan dolayı duygulandığını ifaden tecrübeli çalıştırıcı, "10 gündür yollamış olduğunuz sevgi, takdir ve teşekkür mesajları beni fazlasıyla duygulandırdı. Artık profesyonel olarak Galatasaray'a hizmet etmeyecek olsam da 50 yıldır olduğu gibi sizlerle aynı duygu içinde benim de Galatasaray sevgim ilelebet devam edecek" diye konuştu.
"Galatasaray çok büyük bir kulüp"
Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Ataman, "Asla unutmayalım ki büyük hedefler büyük vizyonlarla yakalanır. Tüm dostların, tüm sporseverlerin kalplerinde Türkiye ve insanlık sevgisi olan tüm Müslüman aleminin bayramını kutlarım" açıklamasını yaptı.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:24
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Kazancı dünya yıldızları gibi!
Toplam 12
Yorum
fbli demekki yıldız değil adamlar bile bize şaşıyorlar 1 m edecek adamlara bu kadar para
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Joe Hart gelecek
Toplam 10
Yorum
Alp Adamın değeri 200 bin diyorsun ama transfermarkt verilerine göre bu aslan geldiği zaman 12m 2014 ortalarında 18m şuan ise 11m tırnağı olamaz
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Kocaman yakın takipte
Toplam 26
Yorum
FENERBAHÇEEEEMM İNŞALLAH DOUMBİA GELMEZ İÇİMDEN Bİ HİS İŞE YARAMAZ GİBİME GELİYOO.......
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