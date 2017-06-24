 Dursun Özbek'ten bayram mesajı – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    'ten bayram mesajı

    <a href="/index/dursun-ozbek?id=68cbaed0-8b02-423a-b930-7f5b64380cb3" class="" rel="tag">Dursun Özbek</a>'ten bayram mesajı

    Galatasaray Kulübü Başkanı , Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde imzasıyla yer alan mesajda, "Değerli Galatasaraylılar, camiamızın, Türk ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Bu Ramazan Bayramı'nın tüm ailelerde olduğu gibi büyük Galatasaray ailesinde de herkesin birbiriyle kucaklaştığı kardeşlik ortamında geçmesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu bir bayram dilerim." ifadeleri kullanıldı.

    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:53
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