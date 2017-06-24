Dursun Özbek'ten bayram mesajı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde Dursun Özbek imzasıyla yer alan mesajda, "Değerli Galatasaraylılar, camiamızın, Türk ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Bu Ramazan Bayramı'nın tüm ailelerde olduğu gibi büyük Galatasaray ailesinde de herkesin birbiriyle kucaklaştığı kardeşlik ortamında geçmesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu bir bayram dilerim." ifadeleri kullanıldı.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:53
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Dursun Özbek'ten bayram mesajı
Toplam 2
Yorum
öğretici senden kurtulduğumuz günü GS bayramı ilan edeceğiz !
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Arda derbisi
Toplam 48
Yorum
Kartalist Arda renklilere gitsin..bize artist degil sporcu lazim.
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Josef: Öncelik Vasco’da
Toplam 3
Yorum
TCelcius Bu çocuğa baktığımda aklıma hep fenerin içine aldığı 8m euroluk o devasa büyüklükteki yüzyılın olmasada 50 yılın cıbığı geliyor.:D
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