 Aslan Belhanda – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Aslan

    Aslan Belhanda

    Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki ‘10 numara’ için Dinamo Kiev’e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. ’nın da yılda 3 milyon euro alacağı bildirildi

    Galatasaray uzun süredir gündeminde olan Younes Belhanda transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Faslı oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Dinamo Kiev'e bonservis bedeli olarak 8 milyon euro ödeneceği, 27 yaşındaki yıldızın ise yıllık 3 milyon euro alacağı bildirildi. 'nın haftaya İstanbul'a gelerek takıma katılması bekleniyor.

    NİCE'TE 11 GOLE KATKI YAPTI
    Geçen sezon kiralık olarak Fransa Lig 1 ekibi Nice'te forma giyen Belhanda, 31'i lig, 1'i kupa, 5'i Avrupa Kupası maçı olmak üzere toplam 36 karşılaşmada 3 gol, 7 asistlik performans gösterdi. '10 numara' bölgesinde görev yapan yetenekli oyuncu, 2011-12'de Montpellier'in yaşadığı şampiyonlukta, Arsenal'e transfer olan Olivier Giroud'la birlikte en büyük pay sahibiydi.

    YILIN GOLÜNÜ ATMIŞTI
    Fransa'da 2011-12 sezonunun en iyi genç futbolcusu seçilen Younes Belhanda'nın 11 Nisan 2012 tarihinde Marsilya karşısında attığı rövaşata-vole karışımı gol ligde yılın golü ödülüne layık görülmüştü.

    Savaş ÇORLU
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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