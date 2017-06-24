Aslan Belhanda
Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki ‘10 numara’ için Dinamo Kiev’e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Belhanda’nın da yılda 3 milyon euro alacağı bildirildi
NİCE'TE 11 GOLE KATKI YAPTI
Geçen sezon kiralık olarak Fransa Lig 1 ekibi Nice'te forma giyen Belhanda, 31'i lig, 1'i kupa, 5'i Avrupa Kupası maçı olmak üzere toplam 36 karşılaşmada 3 gol, 7 asistlik performans gösterdi. '10 numara' bölgesinde görev yapan yetenekli oyuncu, 2011-12'de Montpellier'in yaşadığı şampiyonlukta, Arsenal'e transfer olan Olivier Giroud'la birlikte en büyük pay sahibiydi.
YILIN GOLÜNÜ ATMIŞTI
Fransa'da 2011-12 sezonunun en iyi genç futbolcusu seçilen Younes Belhanda'nın 11 Nisan 2012 tarihinde Marsilya karşısında attığı rövaşata-vole karışımı gol ligde yılın golü ödülüne layık görülmüştü.
Savaş ÇORLU
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
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Visca'da sona gelindi
Toplam 16
Yorum
başkan artık akıllan küçük takımın büyük oyuncusunu alınca hüsrana uğruyoruz. büyük takımın vasat oyuncusu bize daha faydalı oluyor. bırak artık ali koç geçsin
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Belhanda G.Saray'da
Toplam 21
Yorum
Ferhat Ya siz hastamisiniz ya9 mil euro mu? Ulan Riva Florya bunlar icin mi satildi ya. Anlasilan 3-4 seneye kalmas Tamamiyle batacayiz elde sifir
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Bacca'da öncelik F.Bahçe'de
Toplam 1
Yorum
SarıKanary Belhanda'yı aldık arkadaşlar GS'a transfer çalımı attık. Belhanda febede
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