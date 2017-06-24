 Adil Rami’yi yine yazdılar – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    ’yi yine yazdılar

    Adil Rami’yi yine yazdılar
    Sevilla'lı 'nin adı Galatasaray ile anılmaya devam ediyor. Son olarak Le Figaro, sarı-kırmızılı ekibin Gomis ve Vainqueur'dan sonra 3. Fransız oyuncu olarak Rami'yi kadrosuna katabileceğini yazdı. 31 yaşındaki stoperin, Sevilla'da artık kalmasının zor olduğu bildirildi.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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