 Acerbi ısrarı devam ediyor – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    ısrarı devam ediyor

    Acerbi ısrarı devam ediyor
    Maicon ile anlaşan yönetim, Tudor'un stoperdeki ilk tercihi olan Francesco için son bir hamle yaptı. Sassuolo'ya önerilen 8 milyon euro'ya ek olarak 2 milyon euro da bonus teklif edildi. Ancak İtalyan kulübü bu rakamı da geri çevirdi.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:50
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