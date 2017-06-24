 3 transfer kampa yetişecek – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    3 transfer kampa yetişecek

    3 transfer kampa yetişecek
    Uçakların yolunu gözleyen taraftara '3 yıldız yolda' mesajı geldi. Sarı-kırmızılı yöneticiler, "3 transferi, 28 Haziran'daki kampa yetiştireceğiz. Toplam 7 oyuncu alacağız. Geriye kalan 4 oyuncu için de piyasanın düşmesini bekleyeceğiz" dediler.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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