Yüklemeye devam

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Östersunds maçları nedeniyle sezonu erken açan Cimbom, Tudor yönetiminde kondisyon çalışmaları yapıyor.
Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün akşam yapılan antrenmanda yine yükleme çalışmalarına ağırlık verildi. Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda tempolu koşu, top kapma ve kondisyon artırıcı varyasyonlar gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı. İdmana milliler dışındaki oyuncular katıldı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
Toplam 7
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
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