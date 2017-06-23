Yüklemeye devam

Östersunds maçları nedeniyle sezonu erken açan Cimbom, Tudor yönetiminde kondisyon çalışmaları yapıyor.

Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün akşam yapılan antrenmanda yine yükleme çalışmalarına ağırlık verildi. Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda tempolu koşu, top kapma ve kondisyon artırıcı varyasyonlar gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı. İdmana milliler dışındaki oyuncular katıldı.