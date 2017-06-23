 Yeter artık Gomis – Fotomaç – 23 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yeter artık Gomis

    Yeter artık Gomis

    Aslan, Fransız golcüye, ‘Seçimini yap, yoksa vazgeçeriz’ mesajı yolladı.

    'e ültimatom verildi... Yönetim, anlaştığı Fransız golcüye mesaj göndererek, "UEFA Avrupa Ligi'ndeki Östersunds maçları için kadroyu yakında bildireceğiz. Kararını artık vermelisin. Aksi halde yaptığımız teklifi geri çekebiliriz" resti çekti. Gomis'le ilgili bugün açıklama gelebileceği belirtiliyor. Fransız basını ise 31 yaşındaki futbolcunun hâlâ Marsilya'dan haber beklediğini ileri sürdü. Galatasaray, Gomis'in bonservisi için Swansea ile 2.5 milyon euro'ya el sıkışmıştı.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeter artık Gomis haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.