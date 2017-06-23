Yeter artık Gomis
Aslan, Fransız golcüye, ‘Seçimini yap, yoksa vazgeçeriz’ mesajı yolladı.
Bafetimbi Gomis'e ültimatom verildi... Yönetim, anlaştığı Fransız golcüye mesaj göndererek, "UEFA Avrupa Ligi'ndeki Östersunds maçları için kadroyu yakında bildireceğiz. Kararını artık vermelisin. Aksi halde yaptığımız teklifi geri çekebiliriz" resti çekti. Gomis'le ilgili bugün açıklama gelebileceği belirtiliyor. Fransız basını ise 31 yaşındaki futbolcunun hâlâ Marsilya'dan haber beklediğini ileri sürdü. Galatasaray, Gomis'in bonservisi için Swansea ile 2.5 milyon euro'ya el sıkışmıştı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
Toplam 7
Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Yeter artık Gomis haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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