Vainqueur’a 4 yıllık teklif
Aslan’ın Fransız ön liberoya yıllık 2.5 milyon euro önererek Marsilya’yı saf dışı bıraktığı ifade edildi.
Fransız L'Equipe'ten bir iddia da orta saha için geldi. G.Saray'ın bonservisi Roma'da bulunan William Vainqueur'a 2.5 milyon euro maaş üzerinden 4 yıllık bir sözleşme teklif ettiği öne sürüldü. Marsilya'nın bonservisi ile kadrosuna katmak istediği futbolcu için sarı kırmızılıların önerdiği yıllık ücrete çıkamayacağı ve bu sebepten dolayı Vainqueur'den vazgeçeceği de haberde yer aldı. 29 yaşındaki Haiti asıllı Fransız ön libero, Rusya tecrübesi de yaşamıştı. Defansif orta saha özellikleri taşıyan Vainqueur, geçen sezon 33 maçta 1 asist yaptı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
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MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
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nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Vainqueur’a 4 yıllık teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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