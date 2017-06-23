Tudor, Pasalic için Conte'yi aradı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bonservisi Chelsea'de olan ve İngiliz devinin gözden çıkardığı genç orta saha oyuncusu Mario Pasalic'le ilgilendiği belirtildi.

Milliyet'te yer alan haberde Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un, Juventus'tan eski takım arkadaşı olan Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte'yi arayarak Pasalic'in transferi için kolaylık istediği ve İngiliz devinin bu transfer için önceliği sarı-kırmızılı ekibe verdiği kaydedildi.

Haberde Chelsea'nin gözden çıkardığı oyuncu için Galatasaray'ın 2.5 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı da iddia edildi.

Chelsea'nin 2014 yazında Hajduk Split'ten transfer ettiği 22 yaşındaki Hırvat oyuncu, son üç sezonu sırasıyla Elche, Monaco ve Milan'da kiralık olarak geçirmişti.