Orta sahaya takviye yapman isteyen Galatasaray'ın gündeminde bonservisi Chelsea'de olan Mario Pasalic'in olduğu konuşuluyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bonservisi Chelsea'de olan ve İngiliz devinin gözden çıkardığı genç orta saha oyuncusu Mario Pasalic'le ilgilendiği belirtildi.
Milliyet'te yer alan haberde Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un, Juventus'tan eski takım arkadaşı olan Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte'yi arayarak Pasalic'in transferi için kolaylık istediği ve İngiliz devinin bu transfer için önceliği sarı-kırmızılı ekibe verdiği kaydedildi.
Haberde Chelsea'nin gözden çıkardığı oyuncu için Galatasaray'ın 2.5 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı da iddia edildi.
Chelsea'nin 2014 yazında Hajduk Split'ten transfer ettiği 22 yaşındaki Hırvat oyuncu, son üç sezonu sırasıyla Elche, Monaco ve Milan'da kiralık olarak geçirmişti.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:58
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Visca'da sona gelindi
Toplam 16
Yorum
başkan artık akıllan küçük takımın büyük oyuncusunu alınca hüsrana uğruyoruz. büyük takımın vasat oyuncusu bize daha faydalı oluyor. bırak artık ali koç geçsin
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Belhanda G.Saray'da
Toplam 21
Yorum
Ferhat Ya siz hastamisiniz ya9 mil euro mu? Ulan Riva Florya bunlar icin mi satildi ya. Anlasilan 3-4 seneye kalmas Tamamiyle batacayiz elde sifir
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Bacca'da öncelik F.Bahçe'de
Toplam 1
Yorum
SarıKanary Belhanda'yı aldık arkadaşlar GS'a transfer çalımı attık. Belhanda febede
Tudor, Pasalic için Conte'yi aradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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