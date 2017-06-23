 Tudor, Pasalic için Conte'yi aradı – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    , için Conte'yi aradı

    Tudor, Pasalic için Conte'yi aradı

    Orta sahaya takviye yapman isteyen Galatasaray'ın gündeminde bonservisi Chelsea'de olan Mario 'in olduğu konuşuluyor.

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bonservisi Chelsea'de olan ve İngiliz devinin gözden çıkardığı genç orta saha oyuncusu Mario 'le ilgilendiği belirtildi.

    Milliyet'te yer alan haberde Galatasaray Teknik Direktörü Igor 'un, Juventus'tan eski takım arkadaşı olan Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte'yi arayarak Pasalic'in transferi için kolaylık istediği ve İngiliz devinin bu transfer için önceliği sarı-kırmızılı ekibe verdiği kaydedildi.

    Haberde Chelsea'nin gözden çıkardığı oyuncu için Galatasaray'ın 2.5 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı da iddia edildi.

    Chelsea'nin 2014 yazında Hajduk Split'ten transfer ettiği 22 yaşındaki Hırvat oyuncu, son üç sezonu sırasıyla Elche, Monaco ve Milan'da kiralık olarak geçirmişti.

    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:58
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