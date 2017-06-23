 Sosa iddiası – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Sosa iddiası

    Sosa iddiası
    G.Saray'ın eski Beşiktaşlı için de devreye girerek 'a fiyat sorduğu iddia edildi. Trabzon'un da istediği tangocu, Belhanda'da sorun çıkması halinde değerlendirilecek.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:56
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