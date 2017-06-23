 Sol beke Moreno – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Sol beke Moreno

    Sol beke Moreno
    Gael Clichy'ye teklif yapan ve yanıt bekleyen Cimbom için yeni bir sol bek iddiası ortaya atıldı. The Times, sarı-kırmızılı ekibin Liverpool'da yedek kalan Alberto Moreno ile ilgilendiğini yazdı. 24 yaşındaki İspanyol beki, Hertha Berlin ve M'Gladbach'ın da istediği haberde yer aldı.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:28
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