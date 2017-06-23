Sol beke Moreno

Gael Clichy'ye teklif yapan ve yanıt bekleyen Cimbom için yeni bir sol bek iddiası ortaya atıldı. The Times, sarı-kırmızılı ekibin Liverpool'da yedek kalan Alberto Moreno ile ilgilendiğini yazdı. 24 yaşındaki İspanyol beki, Hertha Berlin ve M'Gladbach'ın da istediği haberde yer aldı.