Sol beke Moreno
Gael Clichy'ye teklif yapan ve yanıt bekleyen Cimbom için yeni bir sol bek iddiası ortaya atıldı. The Times, sarı-kırmızılı ekibin Liverpool'da yedek kalan Alberto Moreno ile ilgilendiğini yazdı. 24 yaşındaki İspanyol beki, Hertha Berlin ve M'Gladbach'ın da istediği haberde yer aldı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
Toplam 7
Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Sol beke Moreno haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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