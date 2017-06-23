 Sağ beke Brenet – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Sağ beke Brenet

    Sağ beke Brenet
    Sağ bek için Kenny Tete ile ilgilenen G.Saray, alternatif olarak PSV'de forma giyen Joshua Brenet'i de listesine ekledi. 23 yaşındaki Hollandalı'yı Celtic, Köln, Fiorentina ve Udinese de istiyor.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:26
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