Östersunds'tan G.Saray açıklaması

8,500 kişilik bir stada sahip olan güzide kulüp rakiplerinin Galatasaray gibi büyük bir kulüp olmalarından dolayı gurur duyduklarına ilişkin Türkçe olarak bir açıklama paylaştı.

Östersunds takımı yaptığı paylaşımda "Galatasaray gibi bir dünya deviyle karşılaşma şansına erişmek, rüya gibi" ifadelerine yer veren Türkçe bir açıklama yaptı.





İşte İsveç kulübünden yapılan açıklamanın tamamı:

Bütün Galatasaray taraftarlari Östersunda hoşgeldiniz

13 temmuz futbol festivali zamani.

Bütün Galatasaray oyuncaları, yöneticileri ve taraftarları Östersund Jämtkraft Arenaya hoşgeldiniz.

Galatasaray taraftarlari Avrupa ligi oylamalarindan önce Isvecin küçük külübü ÖFK hakinda fazla bilgiye sahip değildi.

Buna karşılık Östersund futbol kulübü dünyanin en iyi takimlarindan birini ağirlamaktan çok büyük gurur duyuyor. Inanilmaz belki ama ÖFK 2011de İsveç'in dördüncü liginde oynuyordu.

Bir çok kişi ÖFKya daha kolay rakip bir çikmasini ummuştu .Ama ÖFK ve taraftarlari için rüya gibi bir kura oldu. Galatasaray gibi bir dünya deviyle karşilaşma şansina erişmek.

Şu anda ÖFK, nun stadyumu inşaat halinde ve Galatasaraya karşı olan maç için sadece 6000 kişilik yer olacaktir. Ama bu maça 20.000 kişilikte bilet satilabilirdi. Galatasaray gerçekten büyük ilgi çeken bir takim.

Şimdi geri kalan Östersundun küçük kulübü olan ÖFK Galatasarayi sallayabilecekmi. Maçlar 13 temmuz da kendi sahamizda, Jämtkraft arenada, ve 20 temmuzda Türk Telekomda oynanacak.

Bu aynen büyük ve küçük kardeş arasindaki bir kavga gibi olacak.