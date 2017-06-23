 İç transfer daha sonra – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    İç transfer daha sonra

    İç transfer daha sonra
    Dış transfer çalışmalarını yürüten yönetimin, iç transfere daha sonra bakacağı bildirildi. Kontratı biten Sabri Sarıoğlu'nun sözleşmesini yenilemeyen sarı-kırmızı ekipte Hakan Balta ile de karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması bekleniyor. 'e ise yeni kontrat ile birlikte zam yapılacağı ifade ediliyor.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:04
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