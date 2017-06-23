İç transfer daha sonra
Dış transfer çalışmalarını yürüten yönetimin, iç transfere daha sonra bakacağı bildirildi. Kontratı biten Sabri Sarıoğlu'nun sözleşmesini yenilemeyen sarı-kırmızı ekipte Hakan Balta ile de karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması bekleniyor. Yasin Öztekin'e ise yeni kontrat ile birlikte zam yapılacağı ifade ediliyor.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
Toplam 7
Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
İç transfer daha sonra haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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