Hava sahası kapanmıştır!
Brezilya’dan dün yola çıkan Maicon bugün İstanbul’da olacak. Savunmadaki hava topu sıkıntısını bitirmesi beklenen 28 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme yapılacak.
Galatasaray transferde ilk bombasını Maicon ile patlattı. Sarı-kırmızılı yönetimin her konuda anlaştığı Brezilyalı stoper dün Brezilya'dan uçağa binerek Türkiye'ye doğru yola çıktı. Bugün İstanbul'da olacak 28 yaşındaki oyuncu ile sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Galatasaray bu transfer için Sao Paulo'ya 7 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra 1 milyon euro da bonus ödeyecek. Maicon'un ise her sene 2.6 milyon euro garanti ücret alacağı ifade edildi. Kesin rakamlar KAP'a yapılacak bildirimden sonra ortaya çıkacak.
SAVAŞÇI KARAKTER
Güçlü bir fiziğe sahip olan Macion, savaşçı karakteri ile tanınıyor. İkili mücadelelerde son derece etkili olan sambacının, 1.91'lik boyu ile sarı-kırmızılı ekibin geçen sezon çok çektiği hava topu sıkıntısını gidermesi bekleniyor. Daha önce Porto'da forma giyen Maicon, 2. kez Avrupa'ya açılacak. Başarılı futbolcu Porto ile üst üste 3 lig şampiyonluğunun yanı sıra, 2 kez Portekiz kupasını kazandı.
RİSKİ SEVMİYOR
Macion sağ ayaklı olmasına rağmen genelde sol stoper olarak oynuyor. Riskli oyunu sevmeyen yapısı ile dikkat çekiyor. Tekniği bir stopere göre oldukça iyi sayılabilir. Bugüne kadar Cruzeiro, Cabofriense, Nacional, Porto ve Sao Paulo gibi takımlarda forma giydi.
CENİ İSYAN ETTİ!
Ligde son 4 maçını kaybeden Sao Paulo Teknik Direktörü Rogerio Ceni, Maicon'un satılmasına isyan etti. Ceni, "Kulüp para kazanma peşinde ama satılan oyuncular yüzünden sürekli sistem değiştirmek zorunda kalıyoruz" dedi.
Savaş ÇORLU
SAVAŞÇI KARAKTER
Güçlü bir fiziğe sahip olan Macion, savaşçı karakteri ile tanınıyor. İkili mücadelelerde son derece etkili olan sambacının, 1.91'lik boyu ile sarı-kırmızılı ekibin geçen sezon çok çektiği hava topu sıkıntısını gidermesi bekleniyor. Daha önce Porto'da forma giyen Maicon, 2. kez Avrupa'ya açılacak. Başarılı futbolcu Porto ile üst üste 3 lig şampiyonluğunun yanı sıra, 2 kez Portekiz kupasını kazandı.
RİSKİ SEVMİYOR
Macion sağ ayaklı olmasına rağmen genelde sol stoper olarak oynuyor. Riskli oyunu sevmeyen yapısı ile dikkat çekiyor. Tekniği bir stopere göre oldukça iyi sayılabilir. Bugüne kadar Cruzeiro, Cabofriense, Nacional, Porto ve Sao Paulo gibi takımlarda forma giydi.
CENİ İSYAN ETTİ!
Ligde son 4 maçını kaybeden Sao Paulo Teknik Direktörü Rogerio Ceni, Maicon'un satılmasına isyan etti. Ceni, "Kulüp para kazanma peşinde ama satılan oyuncular yüzünden sürekli sistem değiştirmek zorunda kalıyoruz" dedi.
Savaş ÇORLU
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
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MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
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nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
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