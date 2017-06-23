 Hava sahası kapanmıştır! – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Hava sahası kapanmıştır!

    Hava sahası kapanmıştır!

    Brezilya’dan dün yola çıkan bugün İstanbul’da olacak. Savunmadaki hava topu sıkıntısını bitirmesi beklenen 28 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme yapılacak.

    transferde ilk bombasını Maicon ile patlattı. Sarı-kırmızılı yönetimin her konuda anlaştığı Brezilyalı stoper dün Brezilya'dan uçağa binerek Türkiye'ye doğru yola çıktı. Bugün İstanbul'da olacak 28 yaşındaki oyuncu ile sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Galatasaray bu transfer için Sao Paulo'ya 7 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra 1 milyon euro da bonus ödeyecek. 'un ise her sene 2.6 milyon euro garanti ücret alacağı ifade edildi. Kesin rakamlar KAP'a yapılacak bildirimden sonra ortaya çıkacak.

    SAVAŞÇI KARAKTER
    Güçlü bir fiziğe sahip olan Macion, savaşçı karakteri ile tanınıyor. İkili mücadelelerde son derece etkili olan sambacının, 1.91'lik boyu ile sarı-kırmızılı ekibin geçen sezon çok çektiği hava topu sıkıntısını gidermesi bekleniyor. Daha önce Porto'da forma giyen Maicon, 2. kez Avrupa'ya açılacak. Başarılı futbolcu Porto ile üst üste 3 lig şampiyonluğunun yanı sıra, 2 kez Portekiz kupasını kazandı.

    RİSKİ SEVMİYOR
    Macion sağ ayaklı olmasına rağmen genelde sol stoper olarak oynuyor. Riskli oyunu sevmeyen yapısı ile dikkat çekiyor. Tekniği bir stopere göre oldukça iyi sayılabilir. Bugüne kadar Cruzeiro, Cabofriense, Nacional, Porto ve Sao Paulo gibi takımlarda forma giydi.



    CENİ İSYAN ETTİ!
    Ligde son 4 maçını kaybeden Sao Paulo Teknik Direktörü Rogerio Ceni, Maicon'un satılmasına isyan etti. Ceni, "Kulüp para kazanma peşinde ama satılan oyuncular yüzünden sürekli sistem değiştirmek zorunda kalıyoruz" dedi.


    Savaş ÇORLU
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:33
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