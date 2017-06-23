Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra havadan pas çalışması yapan oyuncular, bu çalışmanın hemen ardından beşe beş ve bir jokerli topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenmanın devam eden bölümünde sekize iki (yere düşürmeden) topa sahip olma çalışması yapılırken, daha sonrasında dört takım halinde havada sektirmeli top taşıma çalışması üzerinde duruldu. Son bölümde beşe beş dar alanda minyatür kaleli sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:40
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Visca'da sona gelindi
Toplam 16
Yorum
başkan artık akıllan küçük takımın büyük oyuncusunu alınca hüsrana uğruyoruz. büyük takımın vasat oyuncusu bize daha faydalı oluyor. bırak artık ali koç geçsin
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Belhanda G.Saray'da
Toplam 21
Yorum
Ferhat Ya siz hastamisiniz ya9 mil euro mu? Ulan Riva Florya bunlar icin mi satildi ya. Anlasilan 3-4 seneye kalmas Tamamiyle batacayiz elde sifir
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Bacca'da öncelik F.Bahçe'de
Toplam 1
Yorum
SarıKanary Belhanda'yı aldık arkadaşlar GS'a transfer çalımı attık. Belhanda febede
Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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