Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra havadan pas çalışması yapan oyuncular, bu çalışmanın hemen ardından beşe beş ve bir jokerli topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenmanın devam eden bölümünde sekize iki (yere düşürmeden) topa sahip olma çalışması yapılırken, daha sonrasında dört takım halinde havada sektirmeli top taşıma çalışması üzerinde duruldu. Son bölümde beşe beş dar alanda minyatür kaleli sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi.



Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.