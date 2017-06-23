Dursun Özbek’ten Arslan’a ziyaret
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Özbek, ile Bakan Arslan, Galatasaray futbol takımı hakkında sohbet etti. Keyifli sohbetin ardından Özbek, Bakan Arslan'a 36 numaralı arkasında Ahmet Arslan yazılı bir forma takdim etti.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
-
Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
-
Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
-
Colley-Milosevic takası
Toplam 7
Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Dursun Özbek’ten Arslan’a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.