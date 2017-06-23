 Dursun Özbek’ten Arslan’a ziyaret – Fotomaç – 23 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’ten Arslan’a ziyaret

    Dursun Özbek’ten Arslan’a ziyaret
    Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Özbek, ile Bakan Arslan, Galatasaray futbol takımı hakkında sohbet etti. Keyifli sohbetin ardından Özbek, Bakan Arslan'a 36 numaralı arkasında yazılı bir forma takdim etti.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dursun Özbek’ten Arslan’a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.