 De Jong’dan şartlı ayrılık – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    De Jong’dan şartlı ayrılık

    De Jong’dan şartlı ayrılık
    İstanbul'a gelmesine rağmen takımla çalışmalara katılmayan 'un Ajax ile anlaştığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun, yönetime, teknik direktör Tudor'un kendisini istemediğini belirterek, bonservisinin bedelsiz olarak verilmesini talep ettiği ifade edildi. De Jong'la ilgili kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:27
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