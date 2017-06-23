Belhanda ile ilgilenmiyoruz!

içinBaşkanı'dan müjde gibi açıklama geldi., Faslı oyuncu için herhangi bir girişimlerinin olmadığını açıkladı. İspanyol basını önceki gün teknik direktör'nun ağzından, Sevilla'nın Belhanda'yı istediğini yazmıştı. Dün bu kez'nın 27 yaşındaki oyuncu için devreye girdiği ileri sürüldü. Tüm bu iddialara karşın'ın transferi bugün açıklayabileceği de ifade edildi.