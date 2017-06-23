Belhanda ile ilgilenmiyoruz!
Younes Belhanda için Sevilla Başkanı Jose Castro'dan müjde gibi açıklama geldi. Castro, Faslı oyuncu için herhangi bir girişimlerinin olmadığını açıkladı. İspanyol basını önceki gün teknik direktör Berizzo'nun ağzından, Sevilla'nın Belhanda'yı istediğini yazmıştı. Dün bu kez Valencia'nın 27 yaşındaki oyuncu için devreye girdiği ileri sürüldü. Tüm bu iddialara karşın Galatasaray'ın transferi bugün açıklayabileceği de ifade edildi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
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MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
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Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Belhanda ile ilgilenmiyoruz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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