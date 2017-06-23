 Belhanda ile ilgilenmiyoruz! – Fotomaç – 23 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Belhanda ile ilgilenmiyoruz!

    Belhanda ile ilgilenmiyoruz!
    için Sevilla Başkanı Jose Castro'dan müjde gibi açıklama geldi. Castro, Faslı oyuncu için herhangi bir girişimlerinin olmadığını açıkladı. İspanyol basını önceki gün teknik direktör Berizzo'nun ağzından, Sevilla'nın Belhanda'yı istediğini yazmıştı. Dün bu kez Valencia'nın 27 yaşındaki oyuncu için devreye girdiği ileri sürüldü. Tüm bu iddialara karşın Galatasaray'ın transferi bugün açıklayabileceği de ifade edildi.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Belhanda ile ilgilenmiyoruz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.