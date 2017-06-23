Sarı kırmızılı ekibin Faslı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladığı ve yetenekli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Dinamo Kiev'le 8 milyon € bonservis bedeli + 1 milyon € bonus karşılığında anlaştığı öğrenildi.

Galatasaray'dan yıllık 3 milyon € kazanacak Belhanda'nın transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması ve 27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.



BELHANDA'NIN NICE PERFORMANSI

Bonservisi Dinamo Kiev'de bulunan Faslı yıldız, geçen sezonu Fransa Lig 1 ekibi Nice'te geçirdi. Belhanda Nice formasıyla çıktığı 31'i lig, 1'i kupa, 5'i Avrupa Kupası maçı olmak üzere toplam 36 karşılaşmada 3 gol 8 asistlik performans gösterdi. 2011-12'de Montpellier'in yaşadığı şampiyonlukta, Arsenal'e transfer olan Olivier Giroud'la birlikte en büyük pay sahibiydi. Fransa'da 2011-2012 sezonunun en iyi genç futbolcusu seçildi. 11 Nisan 2012 tarihinde Marsilya karşısında attığı rövaşata-vole karışımı gol ligde yılın golü seçildi..