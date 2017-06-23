 Belhanda G.Saray'da – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    G.Saray'da

    <a href="/index/belhanda?id=4daef53f-db22-4007-9372-4d95f557d56c" class="" rel="tag">Belhanda</a> G.Saray'da

    Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Younes 'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

    Sarı kırmızılı ekibin Faslı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladığı ve yetenekli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Dinamo Kiev'le 8 milyon € bonservis bedeli + 1 milyon € bonus karşılığında anlaştığı öğrenildi.

    Galatasaray'dan yıllık 3 milyon € kazanacak 'nın transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması ve 27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

    BELHANDA'NIN NICE PERFORMANSI
    Bonservisi Dinamo Kiev'de bulunan Faslı yıldız, geçen sezonu Fransa Lig 1 ekibi Nice'te geçirdi. Nice formasıyla çıktığı 31'i lig, 1'i kupa, 5'i Avrupa Kupası maçı olmak üzere toplam 36 karşılaşmada 3 gol 8 asistlik performans gösterdi. 2011-12'de Montpellier'in yaşadığı şampiyonlukta, Arsenal'e transfer olan Olivier Giroud'la birlikte en büyük pay sahibiydi. Fransa'da 2011-2012 sezonunun en iyi genç futbolcusu seçildi. 11 Nisan 2012 tarihinde Marsilya karşısında attığı rövaşata-vole karışımı gol ligde yılın golü seçildi..

    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:59
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