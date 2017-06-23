Belhanda G.Saray'da
Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Younes Belhanda'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı kırmızılı ekibin Faslı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladığı ve yetenekli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Dinamo Kiev'le 8 milyon € bonservis bedeli + 1 milyon € bonus karşılığında anlaştığı öğrenildi.
Galatasaray'dan yıllık 3 milyon € kazanacak Belhanda'nın transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması ve 27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
BELHANDA'NIN NICE PERFORMANSI
Bonservisi Dinamo Kiev'de bulunan Faslı yıldız, geçen sezonu Fransa Lig 1 ekibi Nice'te geçirdi. Belhanda Nice formasıyla çıktığı 31'i lig, 1'i kupa, 5'i Avrupa Kupası maçı olmak üzere toplam 36 karşılaşmada 3 gol 8 asistlik performans gösterdi. 2011-12'de Montpellier'in yaşadığı şampiyonlukta, Arsenal'e transfer olan Olivier Giroud'la birlikte en büyük pay sahibiydi. Fransa'da 2011-2012 sezonunun en iyi genç futbolcusu seçildi. 11 Nisan 2012 tarihinde Marsilya karşısında attığı rövaşata-vole karışımı gol ligde yılın golü seçildi..
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:59
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''Kararınızı verin''
Toplam 32
Yorum
transfer kaç haftadır yazılan transfer haberlerını sonra dan neden yalan haber olarak yayınlıyor bu takım kımı alacaksanız alın artıks suyu cıktı
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4. yıldız Lens
Toplam 20
Yorum
isismzsiz inşallah gelir ya çok iyi olur dirar ile çekişirler daha iyi performanslar ortaya koyarlar bu da bizim işimizze yarar.
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Yeter artık Gomis
Toplam 18
Yorum
Yasama Gomiste kim ki bizi oyalıyor. Kendisini Messi mi zannediyor. GS ya oyalanacak takım diye bakan birini kapıdan içeri koymayın.
Belhanda G.Saray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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