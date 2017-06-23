Acerbi teklifi reddedildi

Sassuolo, G.Saray’ın 8 milyon euro önerisini geri çevirdi, ‘Satmıyoruz!’ dedi.

Tudor'un stoperdeki ilk tercihi Francesco Acerbi konusunda Aslan duvara tosladı. Sassuolo'nun sportif direktörü Giovanni Carnevali, Sky İtalia'ya, "G.Saray teklifini yaptı ama biz kabul etmedik. Hocamız onu takımda tutmak istiyor" dedi. Cenk Ergün'ün 8 milyon euro önerdiği İtalyan savunmacı için Sassuolo'nun 15 milyon euro istediği belirtildi. Yönetim bunun üzerine Maicon'u İstanbul'a çağırdı.