Acerbi teklifi reddedildi
Sassuolo, G.Saray’ın 8 milyon euro önerisini geri çevirdi, ‘Satmıyoruz!’ dedi.
Tudor'un stoperdeki ilk tercihi Francesco Acerbi konusunda Aslan duvara tosladı. Sassuolo'nun sportif direktörü Giovanni Carnevali, Sky İtalia'ya, "G.Saray teklifini yaptı ama biz kabul etmedik. Hocamız onu takımda tutmak istiyor" dedi. Cenk Ergün'ün 8 milyon euro önerdiği İtalyan savunmacı için Sassuolo'nun 15 milyon euro istediği belirtildi. Yönetim bunun üzerine Maicon'u İstanbul'a çağırdı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
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Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
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Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Acerbi teklifi reddedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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