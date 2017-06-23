 Acerbi teklifi reddedildi – Fotomaç – 23 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Acerbi teklifi reddedildi

    Acerbi teklifi reddedildi

    Sassuolo, G.Saray’ın 8 milyon euro önerisini geri çevirdi, ‘Satmıyoruz!’ dedi.

    Tudor'un stoperdeki ilk tercihi Francesco Acerbi konusunda Aslan duvara tosladı. Sassuolo'nun sportif direktörü Giovanni Carnevali, Sky İtalia'ya, "G.Saray teklifini yaptı ama biz kabul etmedik. Hocamız onu takımda tutmak istiyor" dedi. Cenk Ergün'ün 8 milyon euro önerdiği İtalyan savunmacı için Sassuolo'nun 15 milyon euro istediği belirtildi. Yönetim bunun üzerine Maicon'u İstanbul'a çağırdı.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Acerbi teklifi reddedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.