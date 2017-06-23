 2. stoper Rami – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    2. stoper Rami

    2. stoper Rami

    L’Equipe’e göre Galatasaray, Fransız savunmacıyı da istiyor.

    L'Equipe, Galatasaray'ın Beşiktaş'ın da ilgilendiği için Sevilla'ya teklif yaptığını yazdı. Sarı-kırmızılı takımın, Fransız oyuncunun menajerini ikna ettiği ve transferi bitirmeye yakın olduğu ileri sürüldü. Geçen sezon 33 maçta forma giyen 31 yaşındaki Rami'nin piyasa değeri 5 milyon euro.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:30
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