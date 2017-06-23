2. stoper Rami
L’Equipe’e göre Galatasaray, Fransız savunmacıyı da istiyor.
L'Equipe, Galatasaray'ın Beşiktaş'ın da ilgilendiği Adil Rami için Sevilla'ya teklif yaptığını yazdı. Sarı-kırmızılı takımın, Fransız oyuncunun menajerini ikna ettiği ve transferi bitirmeye yakın olduğu ileri sürüldü. Geçen sezon 33 maçta forma giyen 31 yaşındaki Rami'nin piyasa değeri 5 milyon euro.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
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MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
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nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
2. stoper Rami haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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