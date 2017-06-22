Yepyeni G.Saray
Tudor yeni sezonda farklı bir oyun stili ile oynayacaklarını söyledi. ''Kesinlikle yeni bir takımla sahada olacağız. Tempolu ve dinamik oynayan bir ekip oluşturmak istiyorum. Başarı için idmanlarda acı çekmeliyiz. Transferde ilk hedefimiz üst düzey bir stoper ve kaliteli bir forvet.''
ACI ÇEKMEDEN OLMAZ
"Odaklandığımız noktalardan biri yeni oyuncuların karakteri, iş etiği. Ondan sonra kaliteye bakıyoruz." Geçen sezonki takımın tek tip futbol oynamaya göre kurgulandığını vurgulayan sarı-kırmızılı teknik adam, "İlk 20 maçın 19'unda rakipten daha az koşmuş bir Galatasaray vardı. Ben takımın hep iyi ve yüksek seviyede antrenman yapmasını istiyorum. Antrenmanda acı çekmelisiniz. O acıyı çekerseniz iyi yerlere gelebilirsiniz" diyerek, oyunculara şimdiden gözdağı verdi.
EN AZ 8 KİŞİ 18 İÇİNDE OLMALI
Yan toplarda kendilerini geliştirdiklerini kaydeden Hırvat hoca, "Yediğimiz gol sayısını minimuma çekmek istiyorsak savunmanın bireysel hata yapmaması gerekiyor. Vücut olarak 18'in içinde olman gerekiyor. Rakip atak yapıyorsa en azından 8 kişinin 18 içinde olması gerekiyor" diye konuştu.
YAZILANLARIN BAZISI DOĞRU
Transferlerin sayısının kaç olacağını bilmediğini belirten Tudor şöyle konuştu: "Söylenen isimlerin birkaçı doğru. Tabii parayla endeksli bir konu transfer. Genelde bütçeniz ne kadar fazlaysa kazanma şansınız da artar."
ŞANSLI BİR KURA DEĞİL
UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştikleri Östersunds'u da değerlendiren Tudor, "Kurada çok şanslı olduğumuzu söyleyemem ama bahanemiz olmaması gerekiyor. Şu an eksik çalışıyoruz. Pazartesi gününden itibaren milli takımlardaki oyuncularımız dönecek. Yeni arkadaşlarımız da aramıza katılacak. En iyi şekilde hazırlanacağız" yorumunu yaptı.
SABRİ'Yİ SEVİYORUM
Sabri Sarıoğlu'nu yeni yapılanma nedeniyle gönderdiklerini söyleyen Tudor, "Sabri'yi çok seviyorum. İyi ve hoş bir insan. Ancak duygularla işi karıştırmamak lazım. Yeni bir takım yapıyoruz" dedi.
?SNEİJDER İÇİN EN İYİ KARARI ALACAĞIZ
Wesley Sneijder'in geleceği hakkında da konuşan Tudor, "Wesley'in 1 yıl daha kontratı var. Son dönemde menajeri birçok kez kulübümüzle konuştu. G.Saray için en iyi kararı alacağız" dedi. Sneijder'e Kanada ekibi Montreal İmpact'ın talip olduğu bildirildi.
Savaş ÇORLU
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:21
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Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 4
Yorum
Yok Ya 33 hafta yat. FB,GS, BJK yensin. Rakibin Kayseri'ye Rize'de 4-2 yenil. sonra Trabzon suçlu. YOK YAAAA
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 10
Yorum
kartal geçen seneki hataları yapmayın ne fair playi ne uefa kriterlerini takmayın alın abubakar ı alın taliscayı ve vidayı hiç birşey olmaz ..
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Karius iddiası
Toplam 17
Yorum
eski kaleci rıza ertuğrul da volkan abisi gibi çok hantal..yetişmemiş.
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