 Vainqueur’da işlem tamam – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Vainqueur’da işlem tamam

    Vainqueur’da işlem tamam

    Transferden sorumlu isim Cenk Ergün'ün geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İtalya'ya sürpriz bir çıkarma yaptığı öğrenildi.

    Roma ile konusunda masaya oturan sarı-kırmızılı yöneticinin İtalyanlarla el sıkıştığı kaydedildi. Ergün'ün, geçen sezon Marsilya'da forma giyen Fransız ön libero için Roma'yı 2 milyon euro karşılığında ikna ettiği dile getirildi. Fransa'nın L'Equipe gazetesi de birkaç gün önce Gomis ile Vainqueur'un G.Saray'a birlikte gidebileceğini yazıp, 28 yaşındaki futbolcunun Roma'ya dönmeyeceğini sayfasına taşımıştı.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:23
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