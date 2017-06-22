Tete için jet hamle
Tudor, 'Östersunds maçında oynatacağım' dedi; yönetim hemen harekete geçti. Ajax’a 2.5 milyon euro öneren G.Saray, 21 yaşındaki Hollandalının menajeri Raniola’yı da İstanbul’a çağırdı. Bu görüşme ise hafta sonunda yapılacak.
Cimbom, 13 Temmuz'daki Avrupa Ligi maçı öncesi genç bağ bekin Slovakya kampında idmanlara çıkmasını hedefliyor. Futbol kariyerine Ajax alt yapısında başlayan Tete, performansıyla A takıma kadar yükseldi. Bu sezon 23 karşılaşmada 3 gol atıp 2 de asist yaptı. Kenny'nin piyasa değeri 5 milyon euro civarında.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:22
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Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 4
Yorum
Yok Ya 33 hafta yat. FB,GS, BJK yensin. Rakibin Kayseri'ye Rize'de 4-2 yenil. sonra Trabzon suçlu. YOK YAAAA
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 10
Yorum
kartal geçen seneki hataları yapmayın ne fair playi ne uefa kriterlerini takmayın alın abubakar ı alın taliscayı ve vidayı hiç birşey olmaz ..
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Karius iddiası
Toplam 17
Yorum
eski kaleci rıza ertuğrul da volkan abisi gibi çok hantal..yetişmemiş.
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