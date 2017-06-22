 Tete için jet hamle – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Tete için jet hamle

    Tete için jet hamle

    Tudor, 'Östersunds maçında oynatacağım' dedi; yönetim hemen harekete geçti. Ajax’a 2.5 milyon euro öneren G.Saray, 21 yaşındaki Hollandalının menajeri Raniola’yı da İstanbul’a çağırdı. Bu görüşme ise hafta sonunda yapılacak.

    , gündemindeki sağ bek adaylarından Kenny Tete için gaza bastı. Igor Tudor, Sabri'nin ayrılması, Cavanda'nın da düşünülmemesi nedeniyle Östersunds maçına kadar Tete'nin bir an önce transfer edilmesini istedi. Sarı-kırmızılı yönetim de 21 yaşındaki Hollandalının menajeri Raniola'yı İstanbul'a davet etti. Ayrıca kulübü Ajax ile de temaslara başlayan Aslan'ın ilk etapta 2.5 milyon euro'luk resmi teklif yaptığı bildirildi. Görüşmeleri sürdüren Galatasaray'ın Raniola ile hafta sonunda masaya oturacağı gelen haberler arasında.

    Cimbom, 13 Temmuz'daki Avrupa Ligi maçı öncesi genç bağ bekin Slovakya kampında idmanlara çıkmasını hedefliyor. Futbol kariyerine Ajax alt yapısında başlayan Tete, performansıyla A takıma kadar yükseldi. Bu sezon 23 karşılaşmada 3 gol atıp 2 de asist yaptı. Kenny'nin piyasa değeri 5 milyon euro civarında.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:22
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