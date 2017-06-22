 Marsilya’ya yazık oldu – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    ’ya yazık oldu

    Marsilya’ya yazık oldu

    Papin, G.Saray ile anlaşan Gomis için, “20 gol atan birini kaybettik” dedi.

    'nın efsane futbolcusu Jean Pierre Papin, Bafetimbi Gomis'in 'la anlaşmasının Marsilya için kötü olduğunu söyledi. Unutulmaz forvet, "Gomis'in ayrılması benim için hayal kırıklığı oldu. Ligde 20 gol atan bir golcünün kalması için çaba harcardım. Belki de yöneticiler onu ikna edemedi. Marsilya ile Gomis bütünleşmişti, yazık oldu. Önemli bir oyuncuyu kaybettik" değerlendirmesini yaptı.

    BİTMEYEN PAZARLIK!
    Swansea Başkanı Huw Jenkins, Bafetimbi Gomis için Galatasaray ile pazarlıkların sürdüğünü söyledi. Fransız forveti gelecek sezon kadroda düşünmediklerini vurgulayan Jenkins, "Gomis, Galatasaray'a transfer olabilir. Halen pazarlık halindeyiz!.." dedi.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:30
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