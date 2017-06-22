Marsilya’ya yazık oldu
Papin, G.Saray ile anlaşan Gomis için, “20 gol atan birini kaybettik” dedi.
BİTMEYEN PAZARLIK!
Swansea Başkanı Huw Jenkins, Bafetimbi Gomis için Galatasaray ile pazarlıkların sürdüğünü söyledi. Fransız forveti gelecek sezon kadroda düşünmediklerini vurgulayan Jenkins, "Gomis, Galatasaray'a transfer olabilir. Halen pazarlık halindeyiz!.." dedi.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:30
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Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 4
Yorum
Yok Ya 33 hafta yat. FB,GS, BJK yensin. Rakibin Kayseri'ye Rize'de 4-2 yenil. sonra Trabzon suçlu. YOK YAAAA
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 10
Yorum
kartal geçen seneki hataları yapmayın ne fair playi ne uefa kriterlerini takmayın alın abubakar ı alın taliscayı ve vidayı hiç birşey olmaz ..
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Karius iddiası
Toplam 17
Yorum
eski kaleci rıza ertuğrul da volkan abisi gibi çok hantal..yetişmemiş.
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