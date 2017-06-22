 Localar satışa çıktı – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Localar satışa çıktı

    Localar satışa çıktı

    'nda loca satış dönemi başladı.

    'ın Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2017-2018 sezonunda oynayacağı tüm iç saha maçlarını kapsayan yenileme döneminde GS Bonus kredi kartı sahipleri vade farksız 3, 6 ve 9 taksit imkanından faydalanabilecekler.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:52
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