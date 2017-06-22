G.Saray uçağının ilk yolcuları
Başkan Dursun Özbek’in “Uçaklar önümüzdeki hafta İstanbul’a inmeye başlayacak” dediği Cimbom’da, Milan’lı Kucka’nın bitmesi an meselesi. Sassuolo’lu Acerbi içinse pazarlıklar son aşamaya geldi.
Cenk Ergün'ün bir diğer hedefi ise Sassuolo'nun başarılı stoperi Francesco Acerbi. Ancak İtalyanlar bu konuda Ergün'ü bir hayli terletiyor. Sassuolo kapıyı 15 milyon euro'dan açarken Galatasaray 8 milyon euro önerdi. Kıran kırana süren pazarlıkta, Sassuolo yöneticilerinin, "Acerbi'yi kesinlikle değerinin altında vermek istemiyoruz. Ama gitmek isterse son karar kendisinindir" açıklaması G.Saray'ı bir hayli umutlandırıyor. Aslan 29 yaşındaki Acerbi'yi renklerine katmaya kararlı.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:38
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Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 4
Yorum
Yok Ya 33 hafta yat. FB,GS, BJK yensin. Rakibin Kayseri'ye Rize'de 4-2 yenil. sonra Trabzon suçlu. YOK YAAAA
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 10
Yorum
kartal geçen seneki hataları yapmayın ne fair playi ne uefa kriterlerini takmayın alın abubakar ı alın taliscayı ve vidayı hiç birşey olmaz ..
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Karius iddiası
Toplam 17
Yorum
eski kaleci rıza ertuğrul da volkan abisi gibi çok hantal..yetişmemiş.
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