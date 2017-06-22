 G.Saray uçağının ilk yolcuları – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    G.Saray uçağının ilk yolcuları

    G.Saray uçağının ilk yolcuları

    Başkan Dursun Özbek’in “Uçaklar önümüzdeki hafta İstanbul’a inmeye başlayacak” dediği Cimbom’da, Milan’lı ’nın bitmesi an meselesi. Sassuolo’lu içinse pazarlıklar son aşamaya geldi.

    Transfer çalışmalarına iyice hız veren Galatasaray, İtalya'dan iki yıldız birden getirmek üzere. İtalya'ya bir kez daha çıkarma yapan Sportif Direktör Cenk Ergün, Milano ile Sassuolo şehirleri arasında adeta mekik dokuyor. Ergün, Milan'ın Slovak ön liberosu Juraj Kucka için yaptığı temaslarda önemli mesafe katetti. 30 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübüyle neredeyse anlaşma noktasına gelen Cenk Ergün bu transferi en geç yarın bitirip yönetime müjdeyi vermeyi hedefliyor.

    Cenk Ergün'ün bir diğer hedefi ise Sassuolo'nun başarılı stoperi Francesco Acerbi. Ancak İtalyanlar bu konuda Ergün'ü bir hayli terletiyor. Sassuolo kapıyı 15 milyon euro'dan açarken Galatasaray 8 milyon euro önerdi. Kıran kırana süren pazarlıkta, Sassuolo yöneticilerinin, "'yi kesinlikle değerinin altında vermek istemiyoruz. Ama gitmek isterse son karar kendisinindir" açıklaması G.Saray'ı bir hayli umutlandırıyor. Aslan 29 yaşındaki Acerbi'yi renklerine katmaya kararlı.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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