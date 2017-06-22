 ‘Hoş geldiniz’ iyi aile! – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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HEPSİ
    22 Haziran 2017, Perşembe
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    ‘Hoş geldiniz’ iyi aile!

    ‘Hoş geldiniz’ iyi aile!
    , hamile eşi Patricia ile tatilin keyfini sürüyor. Marmaris'te 10 gün mavi tur yapan çift, şimdi de Mallorca'da eski G.Saraylı Albert Riera'ya konuk oldu. Riera, instagramda, "İyi bir aile ve arkadaş... Evime hoş geldiniz" paylaşımı yaptı.

    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:04
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