 Hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Hazırlıklar sürüyor

    Hazırlıklar sürüyor
    sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, çift kale maçla sona erdi.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:53
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