 G.Saray'da sermaye artırımı – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    G.Saray'da sermaye artırımı

    G.Saray'da sermaye artırımı

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin 86 milyon 355 bin TL bedelli sermaye artırım başvurusunu onayladı.

    Kurul, Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin 86 milyon 355 bin TL bedelli sermaye artırım başvurusunu onayladı.

    BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?
    Bedelli sermaye artırımı, bir şirketin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin arttırılmasıdır. Bedelli sermaye artırımında şirketin kasasına ek para girer; bedelsiz sermaye artırımında ise girmez.

    Bu işlem şirketlerin isteğe bağlı veya zorunlu nedenlerden dolayı yaptığı bir uygulamadır. Şirket için birçok faydası varken, yatırımcılara olan faydası, kısa vadede hissedeki belirsizlikten dolayı net bir şekilde gözükmese de uzun vadede yatırımların başarılı olması durumunda bilançolardaki iyimser beklentiyle görülebilecektir.

    Sermaye artırımı kısaca şirketin bilançosunda gözüken sermayesinin belirli bir miktar artırılmasını ifade eder. Bu işlem, zorunlu nedenlerle yapılabileceği gibi isteğe bağlı sebeplerden dolayı da yapılabilir. Sermaye artırımının temelinde şirketlerin yeni sermaye yaratma isteği yatar ve şirketin bu sermayeyle yapabileceği olası yatırımlarda sermaye artırımının hedefleri arasındadır.

    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:26
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