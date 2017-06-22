Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
Galatasaray Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Açıklamada, futbolcuların dar alanda pas yaparak sürdürdükleri idmanın bir sonraki bölümünde, 10'a 10 topa sahip olma çalışması üzerinde durulduğu ifade edildi. Antrenmanın ana kısmında ise dar alanda 11'e 11 maç yapıldığı aktarıldı.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:07
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Aboubakar saç baş yoldurttu!
Toplam 1
Yorum
Fenerbahçeli Bİr pozisyon için bir şey denmemeli Adam beşiktaşta harika oynadı ilerde kızgınlığını bırakırsa dev kulüpler ister abouyu
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Aslan'ın ilk transferi geliyor
Toplam 13
Yorum
xen* belhanda ya n'oldu? vizemi çıkmadı yoksa :DD
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Martin Skrtel’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
emntas ne alaka kardesım allah askına
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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