 Bruma’nın idolü: CR7 – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    ’nın idolü: CR7

    Bruma’nın idolü: CR7

    U21 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya muhteşem bir gol atan , "Ronaldo kadar iyi olmak istiyorum" dedi.

    Yeni 'li, "Bir gün insanlar benim dünyanın en iyisi olduğumu söylemeli" sözleri ile iddiasını sergiledi.

    ?LEİPZİG VİZEYİ ALDI
    UEFA, 'nın yeni takımı RB Leipzig'e Şampiyonlar Ligi vizesini verdi. Alman ekibinin, Avusturya Şampiyonu Salzburg ile aynı sponsorla ilişkisi nedeniyle Devler Ligi'ne alınmaması söz konusuydu.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:06
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