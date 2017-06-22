Bruma’nın idolü: CR7
U21 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya muhteşem bir gol atan Bruma, "Ronaldo kadar iyi olmak istiyorum" dedi.
?LEİPZİG VİZEYİ ALDI
UEFA, Bruma'nın yeni takımı RB Leipzig'e Şampiyonlar Ligi vizesini verdi. Alman ekibinin, Avusturya Şampiyonu Salzburg ile aynı sponsorla ilişkisi nedeniyle Devler Ligi'ne alınmaması söz konusuydu.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:06
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Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 4
Yorum
Yok Ya 33 hafta yat. FB,GS, BJK yensin. Rakibin Kayseri'ye Rize'de 4-2 yenil. sonra Trabzon suçlu. YOK YAAAA
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 10
Yorum
kartal geçen seneki hataları yapmayın ne fair playi ne uefa kriterlerini takmayın alın abubakar ı alın taliscayı ve vidayı hiç birşey olmaz ..
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Karius iddiası
Toplam 17
Yorum
eski kaleci rıza ertuğrul da volkan abisi gibi çok hantal..yetişmemiş.
Bruma’nın idolü: CR7 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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