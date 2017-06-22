 Belhanda’ya Sevilla kancası – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Belhanda’ya Sevilla kancası

    Belhanda’ya Sevilla kancası

    La Liga ekiplerinden Sevilla, Galatasaray'la ön protokol imzaladığı öne sürülen ve yakın dönemde İstanbul'a gelmesi beklenen 'ya talip oldu.

    İspanyol Marca Radyosu'na konuşan Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, Faslı oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladı. Öte yandan hem 27 yaşındaki oyuncunun menajerinin hem de Dinamo Kiev'in fiyat yükseltmek için birçok takıma Belhanda'yı pazarlamaya çalıştığı ancak en iyi teklifi Galatasaray'ın verdiği belirtiliyor.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:25
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