Belhanda’ya Sevilla kancası

La Liga ekiplerinden Sevilla, Galatasaray'la ön protokol imzaladığı öne sürülen ve yakın dönemde İstanbul'a gelmesi beklenen Younes Belhanda'ya talip oldu.

İspanyol Marca Radyosu'na konuşan Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, Faslı oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladı. Öte yandan hem 27 yaşındaki oyuncunun menajerinin hem de Dinamo Kiev'in fiyat yükseltmek için birçok takıma Belhanda'yı pazarlamaya çalıştığı ancak en iyi teklifi Galatasaray'ın verdiği belirtiliyor.