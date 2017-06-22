Aslan'ın ilk transferi geliyor
Galatasaray'ın anlaştığı Brezilyalı stoper yarın İstanbul'da olacak.
1.91'LİK KULE GELİŞİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
G.Saray'da savunmanın yeni lideri olarak görülen 1.91'lik kulenin menajeri sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla geliyoruz mesajı verdi.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:05
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Fener'in, golcüden yana yüzü gülmüyor
Toplam 10
Yorum
haklısın etoo..vander love ikilisi feneri uçurur.
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Josue ve Castro hedefte
Toplam 12
Yorum
aykut sistemine uygun oyun zekası olmayan tam bir yan pasçıdır üretkenlik hiçtir.
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Josue ve Castro hedefte
Toplam 12
Yorum
gerek var mı sizce josue sadece yanındakine ver-al yapar kısa pas..klas bir pas oyunu yok. 8 numara ehh biraz..10 asla değil..ekicinin yedeği olur.
Aslan'ın ilk transferi geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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