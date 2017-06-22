 Aslan'ın ilk transferi geliyor – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Aslan'ın ilk transferi geliyor

    Aslan'ın ilk transferi geliyor

    Galatasaray'ın anlaştığı Brezilyalı stoper yarın İstanbul'da olacak.

    Savunmaya takviye olarak Maicon ile anlaşan G.Saray, Brezilyalı stoperi yarın İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirecek. Sağlık kontrollerinin ardından sarı kırmızılı yönetim, Maicon'a resmi sözleşmeyi imzalatması bekleniyor.

    1.91'LİK KULE GELİŞİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
    G.Saray'da savunmanın yeni lideri olarak görülen 1.91'lik kulenin menajeri sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla geliyoruz mesajı verdi.

    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:05
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