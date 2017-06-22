Aslan'ın ilk transferi geliyor

Savunmaya takviye olarak Maicon ile anlaşan G.Saray, Brezilyalı stoperi yarın İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirecek. Sağlık kontrollerinin ardından sarı kırmızılı yönetim, Maicon'a resmi sözleşmeyi imzalatması bekleniyor.G.Saray'da savunmanın yeni lideri olarak görülen 1.91'lik kulenin menajeri sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla geliyoruz mesajı verdi.