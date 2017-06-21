 Tete bitti bitiyor – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Tete bitti bitiyor

    Tete bitti bitiyor

    Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayıran sağ bek için 'lı Tete ile görüşüyor. İnter'in devreden çıkmasıyla Cimbom bu transferde büyük avantaj yakaladı.

    Daha da önemli gelişmeyi Tuttomercato duyurdu. İtalyan haber sitesi, Tete'nin menajeri Mino Raiola'nın Tete için İstanbul'a gideceğini yazdı. Raiola'nın Tete'ye bu kadar önem vermesinin altında 21 yaşındaki sağ bekin potansiyeli yatıyor. 2018'de kontratı sona ereceği için da bir sonraki satıştan pay istiyor.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:28
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