 Teşekkürler Cumhurbaşkanım – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Teşekkürler Cumhurbaşkanım

    Teşekkürler Cumhurbaşkanım

    G.Saray Başkanı Özbek Riva ve Florya için kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

    Sarı-kırmızılı kulübün başkanı , Riva ve Florya'nın Galatasaray için 'kurtuluş projeleri' olduğunu tekrarladı. Özbek bu projelerin hayata geçmesinde en büyük payın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu söyledi. Özbek, "Ben ilk başta bu projeyi Sayın Cumhurbaşkanımıza anlattım. O da bana inandı. Bize destek olacağını söyledi. Ben bize verdiği destek ve gösterdiği yakınlıktan ötürü Sayın Cumhurbaşkanına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Özbek, Riva ve Florya projeleri için büyük emek harcayan Emlak Konut çalışanlarına da teşekkürlerini sundu. Sarı- kırmızılı kulübün başkanı, Florya'dan Türk Telekom Stadı'na gitmenin 1 saati aştığını hatırlatıp, antrenman tesislerini Kemerburgaz'a taşıyarak bu süreyi 15 dakikaya indireceklerini belirtti.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:30
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