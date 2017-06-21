Teşekkürler Cumhurbaşkanım
G.Saray Başkanı Özbek Riva ve Florya için kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.
Özbek, Riva ve Florya projeleri için büyük emek harcayan Emlak Konut çalışanlarına da teşekkürlerini sundu. Sarı- kırmızılı kulübün başkanı, Florya'dan Türk Telekom Stadı'na gitmenin 1 saati aştığını hatırlatıp, antrenman tesislerini Kemerburgaz'a taşıyarak bu süreyi 15 dakikaya indireceklerini belirtti.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:30
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Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
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