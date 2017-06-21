Son iki sezon rezillik

İgor Tudor, son iki yıldaki sonuçları eleştirdi.

NTV Spor'a özel röportaj veren G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor önemli açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın son 2 sezonda aldığı sonuçları eleştiren Tudor, "G.Saray'ın son iki sezonda 6. ve 4. olması rezillik. Bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Kolay olmayan kararlar almak zorundayız. Bir çok şey değişecek. Yepyeni bir takım olacak. Çok yakında gidecek ve gelecek oyuncuları net bir şekilde öğreneceksiniz" dedi. Tudor, Arda Turan ile ilgili bir soruya ise "Arda'nın Galatasaray'a gelmesi rüya olur. Bildiğim kadarıyla Barcelona'da devam etmek istiyor" yanıtını verdi.



BU ÜÇÜNÜ İSTERDİM !

G.Saray Teknik Direktörü Tudor, yazarımız Rıdvan Dilmen'in "Türkiye'de oynayan 3 oyuncu seçseniz kimleri isterdiniz?" sorusunu "Galatasaray dışında konuşuyorum. Türkiye'deki oyunculardan Atiba, Kjaer ve Cengiz Ünder'i Galatasaray'da görmek isterdim" diye yanıtladı.



? BRUMA GİBİSİNİ GÖRMEDİM!

Leipzig transfer olan Bruma ile ilgili konuşan İgor Tudor, "Bruma'yı çok seviyorum. Üst seviye bir oyuncu ve çok genç. Ama onun haricinde soyunma odasında herkes bana bakıyordu. İbrahimoviç'le oynadım, bir çok yıldız ve olay gördüm ama Bruma gibisin hiç görmedim. Negatif anlamda limitleri aşıyordu" ifadesini kullandı.



GÖZDESİ BELHANDA

Transfer gündemindeki Belhanda'yı değerlendiren Tudor, "Younes Belhanda çalışkan mantaliteye sahip, iyi bir oyuncu. Gelirse kulübümüz için iyi bir transfer olacaktır" dedi. Hırvat hoca, "Sneijder ile birlikte oynar mı?" sorusuna ise "İyi oyuncuları beraber oynatabiliriz" cevabını verdi.