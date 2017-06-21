Son iki sezon rezillik
İgor Tudor, son iki yıldaki sonuçları eleştirdi.
BU ÜÇÜNÜ İSTERDİM!
G.Saray Teknik Direktörü Tudor, yazarımız Rıdvan Dilmen'in "Türkiye'de oynayan 3 oyuncu seçseniz kimleri isterdiniz?" sorusunu "Galatasaray dışında konuşuyorum. Türkiye'deki oyunculardan Atiba, Kjaer ve Cengiz Ünder'i Galatasaray'da görmek isterdim" diye yanıtladı.
?BRUMA GİBİSİNİ GÖRMEDİM!
Leipzig transfer olan Bruma ile ilgili konuşan İgor Tudor, "Bruma'yı çok seviyorum. Üst seviye bir oyuncu ve çok genç. Ama onun haricinde soyunma odasında herkes bana bakıyordu. İbrahimoviç'le oynadım, bir çok yıldız ve olay gördüm ama Bruma gibisin hiç görmedim. Negatif anlamda limitleri aşıyordu" ifadesini kullandı.
GÖZDESİ BELHANDA
Transfer gündemindeki Belhanda'yı değerlendiren Tudor, "Younes Belhanda çalışkan mantaliteye sahip, iyi bir oyuncu. Gelirse kulübümüz için iyi bir transfer olacaktır" dedi. Hırvat hoca, "Sneijder ile birlikte oynar mı?" sorusuna ise "İyi oyuncuları beraber oynatabiliriz" cevabını verdi.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:26
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Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
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