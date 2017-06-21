 Sneijder, Cimbom’a aşık – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Sneijder, Cimbom’a aşık

    Sneijder, Cimbom’a aşık

    Menajeri Albers, bu yıl kalacağını söyledi.

    'da kalıp kalmayacağı tartışılan Wesley Sneijder hakkında menajeri 'ten yeni açıklama geldi. Albers, "Sneijder, Türkiye'yi, İstanbul'u ve Galatasaray'ı çok seviyor. Kulüp ile çok özel bir ilişkisi var. Yönetimle sürekli görüşüyoruz. 1 yıl daha kontratı var ve burada mutlu. İtalya'dan dönme ihtimali düşük" dedi.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:31
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