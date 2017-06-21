 Sinan Gümüş’e zam – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    ’e zam

    Sinan Gümüş’e zam
    Adı Benfica ile anılan genç hücum oyuncusu teknik direktör İgor Tudor'un da isteğiyle Cimbom'da kalmıştı. Galatasaray'dan 600 bin euro alan 'e bu yıl 400 bin euro zam yapılacağı öğrenildi. 23 yaşındaki futbolcu bu moralle yeni sezona çok daha hırslı hazırlanıyor.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:04
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